Nessuna centrale idroelettrica al ponte Migiandone

Dopo la bocciatura del progetto della società Valbianca arriva ora anche il ‘no’ al progetto di Edison. Nessuna centrale idroelettrica sorgerà al ponte di Migiandone, che collega le due sponde del fiume Toce, tra Premosello e Ornavasso.

Dopo il ‘no’ all’impianto di Valbianca, è arrivato il no a quello di Edison. Di fatto, lo stop alla loro realizzazione giunge al termine delle valutazioni fatte a livello paesaggistico, naturalistico, idraulico e idrogeologico.

In precedenza c’era in corsa anche un terzo progetto, proposto da Superossola, la società che afceva capo all'Unione montana, società oggi in liquidazione. Ma successivamente la stessa Superossola lo aveva ritirato.