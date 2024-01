Addio a Roberto Rabattoni, fondatore e anima del Centro aiuti per l'Etiopia

Si è spento all’età di 80 anno Roberto Rabattoni, fondatore del Centro aiuti per l’Etiopia, che ha dedicato metà della sua vita ai più deboli, ai poveri e ai malati, in particolare ai bambini. È morto questa mattina - martedì 30 gennaio – nella sua casa ad Albo di Mergozzo.

Rabattoni è stato in Etiopia per la prima volta nel 1983, a 40 anni, per adottare la sua primogenita, Elena. Ma il su viaggio si è ben presto trasformato nella missione di una vita: nel dicembre di quello stesso anno ha fondato il Centro aiuti per l’Etiopia, facendo dell’Africa la sua seconda casa e dando vita ad una rete di solidarietà che ancora oggi offre aiuti e speranza ai bambini etiopi.

“Ho risposto alla conoscenza del cuore, è la strada più efficace per andare incontro ai bisogni dell’umanità per risolvere i problemi degli ultimi fra gli ultimi. Mi auguro che sempre più persone riescano a comprendere che è più bello donare che ricevere”, diceva Roberto Rabattoni.

Da diverso tempo combatteva contro un tumore, ma la malattia non l’ha mai fermato: fin che ne è stato in grado è rimasto in Etiopia. I funerali di Rabattoni saranno celebrati venerdì 2 febbraio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Albo di Mergozzo. La recita del Rosario, invece, giovedì 1° febbraio alle 20.00 sempre ad Albo.