Il Carnevale cerca nuovi soci: aperte le porte del Comitato Pulenta e Sciriuii

Il Carnevale Domese Pulenta e Sciriuii apre le porte del Comitato a chiunque voglia entrare a far parte dello staff, divertirsi e prendere parte alle attività della città.

“Se hai sempre voluto entrare a far parte del Carnevale ma non sapevi come fare, questa è l’occasione giusta - dicono dal Comitato - Stiamo cercando dei nuovi membri da inserire nel nostro gruppo e chiunque può unirsi e diventare una parte fondamentale di uno degli eventi più spettacolari dell’anno”.

Chi è interessato può contattare il Comitato via email a pulentaesciriuii@gmail.com o inviare un messaggio sulle pagine social e ricevere tutte le informazioni.