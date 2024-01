Luigi Songa: "La scomparsa di Rabattoni è una grave perdita per Italia ed Etiopia"

Luigi Songa, presidente di Vco Tricolore, ha condiviso il ricordo di Roberto Rabattoni, fondatore del Centro aiuti per l’Etiopia, scomparso il 30 gennaio all’età di 80 anni.

“La scomparsa di Rabattoni è una grave perdita per il Centro aiuti per l’Etiopia, per la solidarietà italiana e per lo sviluppo dell’Etiopia”, dichiara Songa. “Lo spirito di Rabattoni era decisamente ben diverso da talune modalità oggi adottate da talune ong e da molte organizzazioni impegnate sul tema. Mancherà alle tante famiglie che ha aiutato e d alle tante persone che da lui e dal centro aiuti per l’Etiopia hanno ricevuto sostegno ed assistenza”.