Recrowd Rivoluziona Gravellona Toce: il primo progetto commerciale aperto agli investitori

Recrowd propone agli investitori il suo innovativo progetto commerciale a Gravellona Toce, inaugurando i lavori di demolizione dell'ultima porzione della ex Legatoria del Verbano, un'antica fabbrica abbandonata da tempo. Questo intervento, volta alla riqualificazione, mira a creare due nuovi spazi commerciali che trasformeranno radicalmente l'area.

Il primo spazio ospiterà un rinomato marchio specializzato nella vendita al dettaglio di generi alimentari, che autogestirà una struttura dedicata alle proprie attività. Il secondo, concentrato sulla vendita di articoli di bricolage, subentrerà con uncontratto di appalto al termine del restauro dell'edificio.

Il sindaco Gianni Morandi sottolinea che questo progetto è un'opera di riqualificazione e rigenerazione urbana, che non solo vedrà la realizzazione di edifici commerciali ma includerà anche la piantumazione di alberi, la creazione di un parco verde e la costruzione di marciapiedi per collegare l'area al centro della città.

Morandi aggiunge che si tratta di un intervento moderno e orientato al verde che porterà ulteriore sviluppo a Gravellona.

Quest'operazione segna un importante passo avanti, essendo il primo progetto immobiliare a fini commerciali presentato sulla piattaforma di crowdfunding

Recrowd, in collaborazione con la società proponente DD Holding S.r.l. Grazie al crowdfunding, gli investitori possono partecipare al progetto conoscendo

anticipatamente l'interesse che sarà riconosciuto e la durata dell'operazione.

La piattaforma Recrowd funge da punto d'incontro tra società immobiliari in cerca di finanziamenti per la realizzazione di progetti immobiliari e piccoli risparmiatori desiderosi di investire somme contenute in modo accessibile. Questa opportunità di investire in vari progetti immobiliari consente la diversificazione degli investimenti, riducendo i rischi e aprendo la strada a opportunità di rendimento più elevate.

Per quanto riguarda l'operazione di Gravellona Toce, la società proponente riconoscerà gli interessi mensilmente. Per partecipare all'investimento, che sarà aperto il 30 gennaio alle ore 13:30, è necessario registrarsi gratuitamente su Recrowd e ricaricare il proprio portafoglio.

Con un investimento minimo di 5000 €, è previsto un interesse del 10.00% su base annua (pari a un interesse totale del 10.00%). Durante la trattativa personalizzata, sarà possibile aumentare l'interesse fino al 13.00% su base annua (equivalente al 13.00% in 12 mesi).