Baveno, che colpo a Briga!

Il campionato di Promozione si riapre?

È presto per dirlo, ma di certo il Baveno ha dato un duro colpo alle inossidabili certezze della capolista Briga. Gli uomini di Sottini hanno affrontato il big match con il piglio giusto e hanno sfruttato una delle leggi più severe del gioco del calcio: il gol dell’ex. Entrambe le reti degli ospiti portano infatti la firma di Cataldo, fino a dicembre vera e propria bandiera del Briga, e ora felicemente accasatosi alla corte del presidente Caretti. Sono quindi scesi a sette i punti di distanza tra le due formazioni, che domenica hanno entrambe beneficiato della caduta del Trino ad Arona.

Chi fermerà l’Omegna? Bella prova di carattere per gli uomini di Fusè che a Varallo vanno sotto nel primo tempo e sembrano destinati alla sconfitta, ma nel finale pareggiano grazie ad un autogol a cinque minuti dal termine, e trovano addirittura i tre punti allo scadere grazie alla rete di Donzelli. Nel recupero espulsione del sesiano Rovei.

Il Feriolo si conferma squadra in salute, ma non riesce a portare a casa il bottino pieno contro il Valduggia. Gli uomini di mister Pissardo segnano alla mezzora con un bel colpo di testa di Scotto da azione d’angolo, ma nella ripresa gli ospiti centrano il pareggio in contropiede e mantengono a distanza di sicurezza i gialloblù.

Mastica amaro mister Pissardo: “Siamo amareggiati, prendere un gol così fa davvero male. Nel complesso non è stata una grande partita, ma la prestazione dei ragazzi è stata all’altezza. Noi come squadra ci siamo, lo dimostra il fatto che con le squadre più forti del girone abbiamo sempre fornito ottime prestazioni e fatto anche dei punti, in generale i ragazzi giocano bene, ma non vedendo arrivare i risultati che avrebbero meritato è chiaro che un po’ si demoralizzano”.

In coda tutte le contendenti hanno fatto punti, tranne il Cameri, dunque la classifica si sta accorciando. “Io posso solo dire che noi ci salveremo. Senza playout, con i playout, ma ci salveremo”, aggiunge Pissardo.

Ancora una delusione per la Juve Domo, che ospitava la Chiavazzese al “Curotti”. Mister Nino deve fare a meno di diversi elementi, tra infortuni e squalifiche, mentre gli ospiti sono intenzionati a giocarsi tutte le loro carte per evitare i playout, come testimonia il mercato invernale. Granata in vantaggio col solito Carassiti nel primo tempo, ma i biellesi trovano il pareggio nel finale con uno sfortunato autogol di Villa, e addirittura nel recupero avrebbero la palla della vittoria, ma è bravo Bleve a chiudere in angolo. Altri punti persi negli ultimi minuti di gioco per i domesi, purtroppo una costante in questa stagione.

Tutti i risultati:

Cameri - Momo 1 - 2; Juventus Domo - Chiavazzese 1 - 1; Briga - Baveno 0 - 2; Casale - Fulgor Ronco Valdengo 2 - 3; Dufour Varallo - Omegna 1 - 2; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Valdilana Biogliese 0 - 1; Feriolo - Valduggia 1 - 1; Arona - Trino 2 - 1

Classifica:

Briga 41 - Trino 35 - Baveno34 - Omegna 31 - Arona 30 - Fulgor Ronco Valdengo 29 - Casale28 -Ce.ver.sa.ma. Biella 25 -Juve Domo24 -Valduggia, Dufour Varallo 23 - Chiavazzese 19 -Cameri 17 - Feriolo 16- Valdilana Biogliese13- Momo11