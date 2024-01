Seconda Categoria, Fondotoce e Romagnano fermate sul pareggio

Comincia il girone di ritorno del campionato di Seconda Categoria e subito una sorpresa: le due prime della classe non vanno oltre il pareggio, pur essendo entrambe impegnate in casa. Il Fondotoce, che ospitava il pericolante Fomarco, va subito in vantaggio con Preiata, ma viene raggiunto nella ripresa dal gol del giovane Ricchi.

Il Romagnano non vaoltre il pari interno contro il Casale Corte Cerro, in un match davvero scoppiettante, soprattutto nel primo tempo: granata sul 2-0 dopo cinque minuti, passano altri dieci minuti e le reti di Coppo e Longoni raddrizzano la partita, subito dopo il 3-2 dei padroni di casa, ma alla mezzora Laminù regala nuovamente il pareggio per il Casale: primo tempo chiuso sul 3-3. Nel secondo tempo è ancora Laminù a trovare la via della rete, ma nel recupero il Romagnano trova il definitivo pareggio che consente di mantenere il primato in classifica in coabitazione.

Nulla da fare per il Cireggio, che ospitava il Riviera d’Orta, terza forza del campionato: la rete di Erbetta nel finale non basta ad evitare il ko interno.

Sale ancora la Crevolese, che regola all’inglese il San Maurizio penultimo. Le reti decisive sono firmate daKonatè e dal solito Malvicini, e nemmeno l’espulsione di Mora a venti minuti dalla fine rovina la festaai gialloblù.

Cade la Pro Vigezzo, che pure aveva chiuso la prima frazione in vantaggio, grazie alla rete di Balassi. Gli uomini di Pennestri subiscono però il ritorno dell’Armeno, che è ultimo in classifica ma nelle ultime uscite è parso in netta crescita e si sta avvicinando alla zona playout.I padroni di casa trovano il pareggio su azione da calcio da fermo, poi nel finale è decisivo un pasticcio difensivo dei rossoblù, che regala la vittoria ai novaresi.

Buon pareggio per la Voluntas Suna a Castelletto, ma per i verbanesi c’è il rammarico di essere passati due volte in vantaggio, senza riuscire a portare a casa i tre punti. Gol granata firmati da Spinelli e Puppi.

I risultati del Girone A:

Romagnano - Casale Corte Cerro 4 - 4; Fondotoce - Fomarco Don Bosco Pievese 1 - 1; Cireggio - Riviera D'Orta 1 - 2; Crevolese - San Maurizio 2 - 0; Armeno - Pro Vigezzo 2 - 1; Castellettese - Voluntas Suna 2 - 2; Borgoticino - Maggiora 1 - 1

Classifica:

Fondotoce, Romagnano 29 – Borgoticino,Riviera d’Orta26-Crevolese 20 - Casale Corte Cerro 18 -Pro Vigezzo,Cireggio, Maggiora, Castellettese 17 - Fomarco,Voluntas Suna 15 - San Maurizio 13- Armeno 10