La Uil Piemonte tocca il tetto di 156.502 iscritti

“Il bilancio della Uil piemontese sul versante del proselitismo si chiude con un risultato importante che fa ben sperare anche per il futuro della nostra organizzazione - dice il segretario generale Uil Piemonte, Gianni Cortese -. Il 2023 ha, infatti, confermato l’andamento positivo degli ultimi dieci anni, nonostante il lungo periodo di crisi e i profondi cambiamenti in atto nel mondo del lavoro. Siamo al nostro massimo storico, per merito delle attività delle nostre categorie, dei nostri servizi e di un solido radicamento nei luoghi di lavoro e nei territori. Ovviamente, siamo consapevoli delle tante sfide e incognite che ci attendono, a cominciare dalla necessità di rinnovare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per recuperare il potere d’acquisto perso per effetto dell’inflazione degli ultimi due anni (quasi il 14%). Dalla crisi del 2008 il Piemonte ha perso 76.000 posti di lavoro e il tasso di disoccupazione giovanile è salito al 20,6% dal 15% del 2008. Viviamo una fase di grandi trasformazioni ecologiche, digitali e anagrafiche, con ripercussioni sulla sostenibilità finanziaria del nostro sistema di welfare e preoccupazioni, a cominciare dalla sanità, fortemente depotenziata da oltre un decennio di tagli sciagurati e di programmazione formativa errata. Bisogna rendere più attrattivo il nostro territorio per lavoratori e aziende, utilizzando bene lo strumento delle politiche attive per formare, aggiornare e riqualificare, incrociando le richieste dalle aziende. In tal senso è necessario disporre di dati certi e attuali”.