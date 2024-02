Terza Categoria, la Pregliese ferma la capolista Oleggio Castello

È ripartita domenica la Terza Categoria VCO, con la prima giornata di ritorno. La capolista Oleggio Castello era impegnata sul difficile campo della Pregliese, e la partita non ha deluso le aspettative. I ragazzi di Masoero hanno dato del filo da torcere ai quotati avversari, che prima tremano per il palo colpito da Brunetti su punizione, poi trovano il gol su rigore e chiudono in vantaggio il primo tempo. Gli ossolani al quarto d’ora della ripresa trovano il pareggio grazie alla punizione di Dell’Orsi, ma cinque minuti dopo gli oleggesi vanno nuovamente in vantaggio. I gialloverdi non ci stanno e costringono il portiere ospite agli straordinari, prima di trovare il definitivo pareggio con Brunetti a dieci dal termine.

Al Comunale di Montecrestese andava in scena il derby ossolano tra i ragazzi del presidente Miserocchi e la Mergozzese. Biancoazzurri avanti con il gol di Henzen in mischia, alla mezzora raddoppio di Perelli con una bella punizione mancina, e a fine primo tempo l’episodio che di fatto chiude i giochi: salvataggio sulla linea con la mano da parte di un difensore ospite, Rondoni su rigore spiazza il portiere e fa 3-0. Nel secondo tempo gol della bandiera dei ragazzi del presidente Acucella con Souguofara in contropiede.

Soddisfazione in casa Montecrestese, così il dirigente Igor De Palma: “Bella vittoria, ampiamente meritata dai ragazzi. Nel primo tempo abbiamo messo al sicuro il risultato, poi nella ripresa abbiamo controllato bene la loro reazione, certamente l’espulsione del loro difensore ci ha agevolato. Il nostro obiettivo rimangono i playoff, sappiamo che sarà molto difficile, ma è giusto provarci”.

Battuta d’arresto per i verbanesi dell’Esio, che hanno perso nettamente sul campo di un Dormelletto in ascesa, mentre il Montebuglio, impegnato sul campo del Gattico Veruno, coglie un buon pareggio grazie alla rete di Coppi e al rigore di Mete.

Turno di riposo per il Verbania Olympia.

Tuttii risultati della Terza Categoria VCO:

Dormelletto - Esio 3 - 0; Suno - Gargallo 1 - 2; Montecrestese - Mergozzese 3 - 1; Pregliese - Oleggio Castello 2 - 2; Gattico Veruno - Montebuglio 2 - 2

Classifica:

Oleggio Castello 26 - Gargallo 23 - Esio, Suno 22 –Dormelletto21 –Pregliese, Montecrestese15– Mergozzese 13-Montebuglio6 -Gattico Veruno5 –Verbania Olympia 1