''Troppo pericoloso l'incrocio di piazza 4 novembre a Villa''

I segnali di 'dare la precedenza' sono stati messi da più di un anno, ma le polemiche non si placano. Parliamo di piazza 4 novembre, che vede un incrocio tra la strada provinciale che scende dalla valle Antrona e prosegue su via Zonca. Provinciale che incrocia corso Italia proprio nella piazza. Il codice stradale prevede la precedenza per i mezzi che percorrono la provinciale, a scapito della strada comunale. Un anno fa circa è stato messa alla fine di corso Italia la segnaletica che impone di dare la precedenza a chi arriva dalla valle Antrona.

‘’Ma il problema è la velocità’’ dicono alcuni residenti della zona del Ponte. ‘’Chi scende dalla valle Antrona, specie nella ore di minor traffico, lo fa ad alta velocità tagliando di fatto la piazza. Chi arriva da corso Italia o scende da via Crotto ha scarsa visibilità e rischia di essere travolto dalle auto che provengono dalla provinciale’’ sostengono i residenti.

L’edificio all’incrocio tra corso Italia e la provinciale in effetti limita la visibilità e questo lo rende pericoloso.