A Mergozzo una nuova edizione del "tuffo in acque gelide"

Domenica 4 febbraio appuntamento al lago di Mergozzo per un tuffo nelle acque gelide: l’evento è organizzato dall’associazione Dimensione Sport in collaborazione con l’associazione M’aMa-Dalla Parte dei Bambini, la C.R.I. delegazione di Mergozzo e il comune.

Il tuffo, diventato ormai una tradizione anche a Mergozzo, è un evento “dedicato a chi vuole stare bene tutto l’anno ed avere una forma fisica migliore”, spiegano gli organizzatori. “Concepito per valorizzare la bellezza senza stagione del nostro territorio e del nostro piccolo lago, con acque che risultano essere tra le più pure e pulite d’Italia”.

Il tuffo è dunque previsto per le 11.30 al pontile di piazza Cavour. Le iscrizioni apriranno un’ora prima, sempre nello stesso posto: ai primi cento partecipanti verrà consegnata anche una maglietta ricordo. Al termine del bagno, per riscaldarsi, verrà offerto a tutti vin brulè e tè caldo. Al termine della manifestazione un pranzo in compagnia, con un menu speciale, dal prezzo ridotto, creato appositamente per l’evento.

La sicurezza dei partecipanti è assicurata dalla presenza di bagnini di salvataggio in acque gelide e dalla delegazione di Mergozzo della Croce Rossa. Per informazioni è possibile contattare Desiree al numero 334 8418114.