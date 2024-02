Lo scrittore Daniele Mencarelli protagonista del nuovo appuntamento con "Confronti"

“Confronti” - il ciclo di incontri dedicati a tematiche di attualità e interesse sociale promosso dal Centro Servizi per il Territorio Novara-Vco con Rosmini International Campus, Fondazione per la Sussidiarietà e ilsussidiario.net - giunge al suo secondo appuntamento. L’incontro è in programma per giovedì 8 febbraio alle 21.00 nella sala conferenze della Comunità Montana di Domodossola, e sarà possibile seguirlo anche in diretta straming su ilsussidario.net. Il titolo è “Il lavoro per l’uomo. Opportunità di promozione dell’umano e occasione di riscatto”.

Si tratta di un incontro sul rapporto tra l’uomo e il lavoro, con un ospite speciale: Daniele Mencarelli, scrittore noto, tra gli altri, per il romanzo “Tutto chiede salvezza”, Premio Strega Giovani 2020, da cui è poi stata tratta una serie tv di successo targata Netflix. Nel corso della conferenza, Mencarelli tratta il tema principale con la sua consueta sensibilità, raccontando il rapporto che lega l’uomo alla ricerca di un senso del vivere, oltre al valore di riscatto e di redenzione attraverso il lavoro e le relazioni umane.

Con particolare riferimento al tema affrontato dall'incontro, Mencarelli in un altro suo celebre romanzo "La casa degli sguardi", in un registro autobiografico, ci racconta la storia di un giovane poeta oppresso da un affanno sconosciuto che deve riuscire a sopravvivere, e lo farà proprio attraverso il lavoro. La serata tra i suoi elementi di eccezionalità, ritrova anche il fatto che per lo scrittore sarà l'occasione per presentare il suo recentissimo libro edito da Mondadori, "Degli amanti e non degli eroi”.

Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e altro ospite, ricorda che: "Rimettere la persona al centro dell’impresa e dell’economia è la grande sfida di questa epoca. Adeguare salari e tutele, progettare e realizzare percorsi formativi e professionali all’altezza del mondo che cambia sarà decisivo. Ma non basterà. E non basterà nemmeno insistere sul ruolo delle competenze trasversali, le cosiddette “character skills”, soprattutto se verranno interpretate come meri meccanismi funzionali alla produzione e non anche come strumenti utili alle persone perché “riprendano in mano” la propria soggettività, la propria motivazione. O meglio, i propri desideri”.

All'incontro che si terrà, parteciperanno anche Davide Damiano, Presidente della cooperativa sociale “Pandora”, che a Milano si occupa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, oltre a Davide Lo Duca, presidente del Consorzio Link cooperativa sociale di Verbania, realtà che opera nel mondo delle fragilità e dell'inserimento lavorativo secondo il motto: "Da ciascuno secondo le proprie capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni”.