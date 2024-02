Turisanda spegne 100 candeline, evento alla Bit

MILANO (ITALPRESS) - Turisanda1924 spegne cento candeline. Un traguardo importante che Alpitour World ha scelto di celebrare durante i giorni di BIT Milano, Borsa Internazionale del Turismo, che ogni anno richiama da tutto il mondo realtà e professionisti del settore. L'evento ospiterà oltre mille e cinquecento partecipanti, tra Agenti di Viaggio, partner e fornitori, ed è realizzato in collaborazione con due partner di eccellenza: Welcome Travel Group e Saudi Tourism Authority.Cento anni di storia e scoperte, di incontri e conoscenze a cui Turisanda1924 ha dato forma e sostanza, divenendo l'emblema di un turismo consapevole, autentico ed esclusivo, dedicato a chi condivide una filosofia di viaggio che sia espressione di esplorazione e connessione, al territorio e a sè stesso. In cento anni, Turisanda1924 si è evoluta fino a divenire il marchio di oggi, rivolto al segmento high spending e parte della costellazione di Brand di Alpitour World, il gruppo che ogni anno movimenta quattro milioni di italiani in Italia e nel mondo. Per celebrare questo viaggio nel tempo e nello spazio, si è scelto di organizzare un evento proprio durante i giorni cult per il turismo, quelli di BIT Milano, Borsa Internazionale del Turismo, punto di riferimento per migliaia di professionisti e aziende per incontrarsi e confrontarsi in un settore in costante mutamento."E' un traguardo molto importante per noi - commenta Pier Ezhaya, Direttore Generale Tour Operating Alpitour World - non tanto perchè festeggiamo i cento anni di Turisanda1924, quanto più perchè questo marchio non è mai stato più vivo di così. Ha saputo navigare le correnti e sostenere i cambiamenti, mutando pelle e divenendo una realtà che oggi firma viaggi unici. Conoscere la storia di un Brand permette di cogliere la sua identità, capire come evolverà, qual sia la sua ragion d'essere. Turisanda1924 è esplorazione, nel senso più completo del termine: aprirsi al nuovo e al diverso, per lasciarsi trasformare nel profondo. Questo è quello che vogliamo celebrare durante tutto questo 2024 di grandi novità e progetti".L'evento si terrà il 5 febbraio presso l'Allianz MiCo e sarà l'occasione per festeggiare l'anniversario di Turisanda1924, ma soprattutto per guardare al futuro del turismo; per questa ragione tra i partner d'eccezione vi saranno Welcome Travel Group, parte di Alpitour World e principale Network che affilia migliaia di Agenzie di Viaggio, e Saudi Tourism Authority, l'Ente per la promozione del turismo in Arabia Saudita. Questa nuova meta si è affacciata nel panorama turistico mondiale per le sue incredibili bellezze ed esperienze naturali, sempre uniche e dalle innumerevoli sfaccettature. Un luogo che unisce tradizioni antichissime al fascino moderno, come dimostrano la forte spinta al futuro e la recente apertura al turismo internazionale. In definitiva, una delle più promettenti destinazioni dei prossimi anni."Siamo orgogliosi ed entusiasti di poter essere al fianco di Turisanda1924 in questo importantissimo evento, che sarà parte integrante del ricco programma della Convention Welcome Travel Group 2024 'IN ORBITA' prevista a Milano dal 4 al 6 febbraio. - aggiunge Adriano Apicella, Amministratore Delegato Welcome Travel Group -. Tutte le Agenzie del Network che parteciperanno alla Convention avranno, infatti, l'opportunità di vivere da protagoniste l'esclusiva serata, dedicata a festeggiare questo eccezionale compleanno. Non mi resta che congratularmi con Turisanda1924 per aver raggiunto questo incredibile traguardo e augurare un felice centenario!".La serata avrà come principale obiettivo quello di sorprendere e trasmettere l'allure di magia e fascino che contraddistingue Turisanda1924. A partire dalla musica. In virtù, infatti, della partnership con Radio Monte Carlo ci sarà Nick con la sua "Nightfly Orchestra" a intrattenere il pubblico presente con un repertorio musicale che spazia dallo swing al funky, dal modern jazz al soul. Dal 2003, Nick è anche direttore artistico del Blue Note Milano, tempio milanese del jazz, nonchè punto di riferimento della musica di qualità e partner di Radio Monte Carlo e della stessa Turisanda1924.Saranno poi le atmosfere oniriche e le esperienze interattive e coinvolgenti del duo Les French Twins, i digital illusionist a catturare e stupire il pubblico con numeri di illusionismo che dialogano con interfacce touch, realtà aumentata e tecniche di intelligenza artificiale. Grazie ai loro spettacoli di creatività e magia realizzati su misura, sono stati presenti in oltre 40 Paesi e ospiti di più di 50 canali televisivi internazionali, oltre ad essersi esibiti anche per Will Smith, Mark Zuckerberg, Emma Watson e il Principe di Monaco.Questi sono i primi ingredienti del viaggio visionario che accompagnerà il Brand in un 2024 pieno di attività e progetti, tra cui il lancio della collezione di viaggi in limited edition "Signature - Once in a Lifetime": avventure irripetibili per cui è prevista una sola partenza e che si snodano attraverso itinerari inediti lungo sei principali rotte geografiche.La partecipazione all'evento è su invito, ma coloro che fossero interessati avranno la possibilità di riviverlo nei giorni successivi attraverso le piattaforme social del Brand.-foto ufficio stampa Alpitour -(ITALPRESS).