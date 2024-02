Ad Albo di Mergozzo l'ultimo saluto a Roberto Rabattoni

Si è svolto nel pomeriggio ad Albo di Mergozzo il funerale di Roberto Rabattoni, anima del Centro Aiuti per l'Etiopia del Vco.

Rabattoni, mancato ad 80 anni nei giorni scorsi, è stato il fondatore nel 1983 del Centro Aiuti per l'Etiopia. In tanti oggi hanno voluto presenziare all'estremo saluto di un uomo che in 40 anni ha saputo aiutare migliaia di bambini in quella terra che aveva eletto a sua seconda casa.

Il Centro Aiuti per l’Etiopia è stata la sua vita, lui l’ha fondato, lui l’ha portato avanti, coinvolgendo molte persone in quest’opera di umanità. Creando una associazione che oggi saprà andare avanti da sola, senza di lui.

In molti si sono fidati di Roberto perché ispirava trasparenza e onestà. Il suo pensieri erano i bambini e quelle popolazioni povere. Una vita divisa tra il Verbano Cusio Ossola e l'Etiopia, un incessante spola perchè diceva ''lì c'è bisogno di noi''.