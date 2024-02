Carnevale a Bognanco, festa della Pro Loco a San Lorenzo

La Pro Loco di Bognanco, in collaborazione con il Comune, organizza per domani, sabato 3 febbraio, la festa di Carnevale. L'appuntamento è presso il centro polifunzionale Prada di San Lorenzo a partire dalle ore 19. Ad accogliere i partecipanti - graditi costumi di Carnevale e maschere - sarà il gruppo musicale The Others. A seguire tanta musica anni '80 e '90 e la degustazione di polenta, salamini e gorgonzola, mentre la Pro Loco offrirà a tutti i partecipanti le chiacchiere.

Prevista durante la serata la premiazione del concorso "Gnomignoli", gli gnomi in stile norvegese realizzati dagli abitanti nelle frazioni del paese. Sarà poi premiata la maschera più originale e il gruppo a tema più originale. In questi giorni uscirà anche il giornalino satirico Aricocul.