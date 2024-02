Cinefoto ospita le proiezioni dal mondo di Andrea Moroni

Cinefoto si prepara agli eventi in programma nel mese di febbraio. Primo appuntamento venerdì 2 febbraio, alle ore 21.00, con tre proiezioni di Andrea Moroni, socio del Fotoclub di Verbania e appassionato di viaggi. Nl corso della serata presenterà infatti immagini dal mondo, e in particolare del Portogallo: Porto, Coimbra, Lisbona e l’oceano Atlantico. Ma non solo: protagoniste sono anche le persone incontrate nelle strade e nei bazar dell’Iran o del Cairo, oltre che nel deserto egiziano.

Appuntamento, dunque, il 2 febbraio nella sede di Cinefoto a Domodossola, in via Paolo Silva 24.