Lo scrittore Daniele Mencarelli ospite a Domodossola

Quale rapporto tra il lavoro e l'uomo? A indagare questa relazione, e a individuarne opportunità di promozione dell'umano e occasione di riscatto, sarà l'incontro in programma giovedì 8 febbraio alle ore 21.00 nella sala conferenze dell'Unione Montana a Domodossola.

L'evento è organizzato dal Rosmini International Campus in collaborazione con Cst Novara-Vco, Fondazione per la Sussidiarietà e Il Sussidiario.net e avrà un ospite d'eccezione: Daniele Mencarelli, scrittore e poeta, tra gli altri del romanzo "Tutto chiede salvezza", vincitore nel 2020 del premio Strega Giovani, da cui è stata poi prodotta una serie televisiva su Netflix. Interverranno alla tavola rotonda anche Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Davide Damiano, presidente di Pandora cooperativa sociale e Davide Lo Duca, presidente del Consorzio Link Cooperativa Sociale di Verbania.