Motobenedizione a Preglia sabato 27 aprile

Aspettando la primavera e la bella stagione, i motociclisti si preparano e organizzano i primi eventi: il Gruppo Bikers di Domodossola ha in programma per sabato 27 aprile la terza edizione del "Motoincontro", un appuntamento con scopo benefico.

L'appuntamento sarà dunque per sabato 27 aprile alle 9.30 a Villadossola, nel piazzale antistante il bar "Tu Amarena". Alle 10.30 la partenza verso la chiesa di Preglia per la benedizione delle moto e la preghiera in memoria di Pino Santoro.

Seguirà la sfilata per le vie di Domodossola, aperitivo in Valle Vigezzo e il ritorno al campo sportivo Felino Poscio per la festa con grigliata. L'evento è aperto a tutti i tipi di moto.