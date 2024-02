Sabato 3 febbraio a Druogno è in programma un’iniziativa dedicata ai bambini: si tratta della “Giornata dei calzini spaiati”.

L’evento vede protagonisti i più piccoli, invitati a portare con sé un calzino spaiato per dargli nuova vita e trasformarlo in un burattino. A seguire una merenda per tutti, con offerta libera.

Per prendere parte all’iniziativa è necessaria la prenotazione, tramite il numero 340 8682308.