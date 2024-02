Lidl ritira un lotto di mirtilli giganti surgelati di marca "Freshona"

La catena di discount Lidl e il suo fornitore hanno annunciato sul proprio portale web dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, l'immediato ritiro di un lotto di mirtilli giganti americani surgelati a marchio Freshona.

La decisione indicata sull’avviso di richiamo è stata presa per la presenza di Norovirus rilevata a seguito di un’analisi sul prodotto, che può causare "gastroenteriti, e viene eliminato dalla cottura del prodotto, che risulta quindi sicuro solo se adeguatamente preparato".

Le confezioni interessate sono da 500 grammi, con il numero di lotto LP3144DL7 e il termine minimo di conservazione del 05/2025. L’azienda Greenyard Frozen Poland ha prodotto i mirtilli surgelati per Lidl Italia.

Lo stabilimento di produzione si trova in Ul. Wojska Polskiego 12, a Lipno, in Polonia. Lidl precisa anche che è possibile avere un rimborso, portando la confezione con il lotto in questione.