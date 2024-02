Preioni (Lega): "Via al bando per valorizzare e riqualificare gli impianti sportivi"

“Si apre oggi il bando per l’impiantistica sportiva e sarà possibile iscriversi e partecipare fino al 2 aprile 2024”. Lo annuncia Alberto Preioni, capogruppo della Lega in Regione Piemonte. Si tratta di 4,15 milioni di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi sugli impianti sportivi del Piemonte, per valorizzare e riqualificare l’offerta sportiva, oltre che per renderla più accessibile, diversificata e di qualità. Al bando potranno partecipare gli enti locali, come comuni, i loro consorzi, Unioni di comuni, province e città metropolitane, ma anche organizzazioni ed enti sportivi.

“Con questo bando – commenta Preioni - la Regione Piemonte sostiene lo sport di base, ma anche i grandi eventi che hanno dimostrato una eccezionale capacità di attrazione turistica nel nostro territorio, con ricadute importanti sia economiche, sia di visibilità. La misura supporta anche le piccole realtà sportive, che sono in prima linea per permettere a giovani e adulti di coltivare le proprie passioni e, perché no, anche di scoprire talenti e consolidarli. Lo sport è sinonimo di salute e divertimento - aggiunge -. La possibilità di ammodernare le strutture dove si svolgono le attività sportive ha enormi vantaggi anche dal punto di vista sociale, perché luoghi di aggregazione e socialità”.