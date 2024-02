Prima Categoria, riflettori puntati su Trecate-Ornavassese

Domenica sera sapremo già la vincitrice del campionato di Prima Categoria? Probabilmente no, mancano ancora tante, troppe partite alla fine, ma di certo il risultato della super sfida di Trecate peserà sul prosieguo del campionato delle due prime della classe. Per i biancorossi è una ghiotta occasione di centrare il sorpasso in vetta, per l’Ornavassese fare risultato in terra novarese terrebbe a distanza i rivali e darebbe un vantaggio psicologico nei loro confronti. Lo scorso ottobre netta affermazione dei neri col punteggio di 3-1 a Ornavasso.

Interessante derby ossolano a Piedimulera, con i gialloblù che ospitano il Vogogna. Tra i tanti di questo campionato, questo è il derby ossolano più derby di tutti, essendo i due paesi confinanti. Sembra passato un secolo dalla sfida del girone di andata, quando i verdi inflissero un secco 2-0 ai più quotati rivali: adesso il Piedimulera è in piena ripresa e viaggia a punteggio pieno nel girone di ritorno, all’opposto i rivali vogognesi hanno racimolato zero punti nelle prime tre uscite del 2024. Ma in un derby non si può mai dire…

Importante anche la sfida del “Curotti”, che si disputerà in anticipo sabato sera alle 20.30: la Virtus Villa del presidente Bruno, ferita dall’inopinata sconfitta di Comignago, ospita il Bagnella di Tabozzi, desideroso di avvicinare la zona playoff. I biancoazzurri padroni di casa sono invece sospesi tra il sogno playoff e l’incubo playout, servono punti per non complicare ulteriormente una stagione difficile. All’andata vittoria arancionera per 2-1.

Bella partita anche a Cannobio, dove arriva il Carpignano. I sesiani sono ancora attardati in classifica, ma dopo il mercato invernale non nascondono le loro velleità di classifica, che vanno ben oltre la semplice salvezza. A livello di ambizioni la formazione di Livorno non è certo da meno, sarà una sfida aperta ad ogni risultato. Pareggio 1-1 nel girone di andata.

Derby cusiano con vista sui playoff al “Liberazione”: l’ottimo Agrano di Lopardo riceve il Gravellona San Pietro, con i ragazzi di Agostini che si augurano di ripetere il 2-1inflitto ai rivali quattro mesi fa.

Sfida difficile per la Varzese, che scende nel novarese per affrontare la Union e racimolare altri punti salvezza. All’andata a Varzo si imposero i biancoviola, 2-0 il risultato finale.

Sfida salvezza anche per il Crodo di Daoro, che ospita il fanalino di coda Comignago, reduce però dalla prima vittoria stagionale, a spese della Virtus Villa. Rossoverdi che devono per forza incamerare i tre punti per non perdere contatto dalle dirette concorrenti, novaresi con la tranquillità di chi non ha nulla da perdere. Crodo vittorioso per 3-1 nella partita di andata.

Le partite:

Virtus Villadossola - Bagnella; Piedimulera - Vogogna; Cannobiese - Carpignano; Crodo - Comignago; Agrano - Gravellona San Pietro; Trecate - Ornavassese; Sizzano - Pernatese; Union Novara - Varzese