A Varzo un corso per imparare a lavorare all'uncinetto e a maglia

Imparare a lavorare a maglia o all'uncinetto: è l'associazione Anziani Valle Divedro e Antigorio di Varzo a proporre un corso rivolto a tutti coloro che abbiamo voglia di apprendere queste attività che permettono non solo di creare abiti e accessori unici, ma anche di rilassarsi. Il corso si svolgerà a Varzo, presso la sede dell'associazione in piazza Agnesetta 1 a Varzo, ogni quindici giorni al martedì dalle ore 15. Ma non è l'unico corso in partenza: ogni venerdì infatti, presso la sala ex latteria, dalle 15 alle 16.30, si svolgerà un corso di informatica per imparare a usare il computer.

"La nostra associazione è attiva da più di vent'anni e organizza diverse attività, tra cui il corso di ginnastica per gli anziani - spiega la presidentessa dell'associazione Laura Tiboni - quest'anno abbiamo deciso di organizzare anche un corso di computer tenuto gratuitamente da un signore di Villadossola, diplomato in informatica. Ci insegnerà a salvare e gestire le fotografie, fare acquisti, prenotazioni, navigare sui social e sul web, insomma tutte quelle cose pratiche che ci possono tornare utili".

Per la prima volta parte quest'anno anche il corso di maglia e uncinetto: "Una nostra socia esperta - spiega ancora Laura Tiboni - si è resa disponibile. Se anche i giovani volessero partecipare saremmo molto felici". L'associazione Anziani di Varzo è attivissima, e da più di vent'anni organizza pranzi, gite e attività sociali, alcune delle quali anche in collaborazione con il gruppo di anziani della Valle Antigorio "Uno sguardo, un sorriso". Sono oltre cento gli all'associazione, quasi tutti di Varzo. "A parte il versamento della quota sociale - conclude la presidentessa - i nostri corsi sono gratuiti. Dobbiamo anche ringraziare il Comune ci permette di usare la palestra gratuitamente, così come i locali che ospitano la nostra sede".