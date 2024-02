Alla Soms si parla del caso letterario "Ferrovie del Messico"

Lo Spazio Contemporaneo della Società Operaia di Mutuo Soccorso – ETS di Domodossola ospita un nuovo incontro con l’autore a cura del circolo letterario “L’Obelisco”. Protagonista è lo scrittore Gian Marco Griffi con il suo nuovo libro “Ferrovie del Messico”. Si tratta della terza opera dell’autore, divenuta uno dei casi letterari del 2023: questo libro per molti è considerato il vincitore morale del Premio Strega.

Questa la trama del romanzo: Francesco “Cesco” Magetti, soldato della Guardia nazionale repubblicana ferroviaria di Asti, ha ricevuto dal suo superiore l’incarico di realizzare una cartina della rete ferroviaria del Messico. L’ordine, trasmesso attraverso le gerarchie militari, arriva dagli alti comandi nazisti interessati a trovare la misteriosa città messicana di Santa Brígida de la Ciénaga, raggiungibile solo in treno, in cui si nasconderebbe un’«arma risolutiva» indispensabile per le sorti della guerra. Per realizzare la mappa delle ferrovie del Messico, Cesco si affida all’aiuto della bibliotecaria Tilde, una bizzarra ragazza di cui si innamora all’istante, che gli consiglia di consultare un libro preso in prestito, ma il volume, passato di mano in mano, ha attraversato l’intera città di Asti. Per Cesco inizia quindi una caotica ricerca durante la quale, tormentato dal mal di denti e dal timore dei dentisti, troverà il coraggio di reagire alle atrocità del nazifascismo.

L’appuntamento è previsto per venerdì 9 febbraio alle ore 20.45. L’ingresso è a offerta libera, e tutti i proventi saranno utilizzati per le attività del circolo letterario.