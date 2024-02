La Banda Senior Vco in concerto con "Made in Italy"

Domenica 4 febbraio alle ore 17.00 la sala conferenze dell’Unione Montana dell’Ossola ospita il concerto della Banda Senior Vco.

Protagonista la formazione composta da un gruppo di maestri e musicisti delle Bande Musicali del Vco che hanno aderito al progetto Anbima, rivolto a over 25. La Banda Senior, sotto la guida del maestro Franco Arrigoni, direttore della Civica Filarmonica di Bellinzona e del Corpo Musicale di Cadorago, si è riunita per due fine settimana per studiare e perfezionare alcuni brani noti del repertorio bandistico italiano.

Il programma della serata è intitolato “Made in Italy”, e comprende composizioni originali per banda dei maestri Franco Arrigoni, Federico Agnello, Lorenzo Pusceddu, Marco Somadossi e Angelo Sormani.