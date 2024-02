Silvia Freddi e Lorenzo Pavesi, ecco chi si nascondeva dietro le maschere dell'Arlori e della Zecra a Villa FOTO

Domenica di festa a Villa per il carnevale che ha visto la tradizionale sfilata dei carri anticipare lo 'smascheramento' dell'Arlori e della Zecra. Le due maschere della tradizione del paese erano interpretate quest'anno da Silvia Freddi e Lorenzo Pavesi.

Nel pomeriggio la sfilata dei carri e dei gruppi in corso Italia. Ad aggiudicarsi il primo posto come miglior carro, quello realizzato dal Villaggio che raffigurava l'intramontabile Mary Poppins. Al secondo posto il carro dell'Oratorio, al terzo quello di Villa Sud ed al quarto il carro della Noga.