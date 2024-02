Progetto Sociaalp, conclusi i lavori a Varchignoli e Viganella

Grazie al progetto Sociaalp (reti sociali per Agro Ambienti Alpini), l’associazione Terra Viva per la valorizzazione degli incolti e dei terreni abbandonati della Valle Antrona e l’inclusione sociale ha portato a termine i lavori di ripristino dei muri a secco, nell’ambito di alcuni progetti finanziati dal Pnrr. In particolare, “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” e “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”, finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

Si sono dunque conclusi i lavori a Varchignoli e Viganella. Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, le barbatelle coltivate a Viganella sono state spostate momentaneamente per consentire di smontare il muro spanciato dei terrazzamenti. Una volta ricostruito il muro, in poco più di una settimana, le barbatelle sono state riposizionate a dimora per proseguire con la loro crescita. Sempre nel mese di dicembre si sono conclusi anche i lavori di ripristino a Varchignoli.

Il progetto si sta recando verso la sua conclusione, a breve verrà presentato il video di progetto e i cartelli che verranno posizionati nelle tre località.