Ventennale di Giorno del Ricordo: venerdì 9 febbraio la celebrazione a Domodossola

Ricorrono quest'anno i 20 anni dall'istituzione del "Giorno del Ricordo", avvenuta con la legge 30 marzo 2004 n. 92. A Domodossola la ricorrenza sarà celebrata con la cerimonia commemorativa ufficiale fissata per venerdì 9 febbraio alle ore 10.30 presso il Largo delle vittime delle Foibe Istriane in via Mattia Borgnis.

Dopo l'orazione ufficiale, sarà deposta una corona al monumento dedicato alle vittime delle Foibe. Presenti come sempre gli studenti delle scuole elementari cittadine. Il "Giorno del Ricordo" è stato istituito dal Governo nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Anche le scuole sono state sensibilizzate, dal Ministero dell'Istruzione, a realizzare attività, convegni, incontri anche in collaborazione con le Associazioni degli Esuli, mirate a “valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero”.