Ordine e sicurezza pubblica, dati confortanti per la provincia del Vco

Nei giorni scorsi si è tenuta presso questa Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Formiglio, alla quale hanno partecipato oltre ai vertici delle Forze dell'Ordine anche il Sindaco di Verbania Silvia Marchionini e il Presidente della Provincia Alessandro Lana.

La riunione ha avuto come scopo quello di analizzare l’andamento dell’ordine e della sicurezza pubblica in tutto il Vco, basandosi sui dati raccolti nel 2023 relativi ai reati commessi sul territorio provinciale. La tendenza, come già negli anni precedenti, si conferma positiva, con un livello di sicurezza elevato in tutta la provincia. Sono emerse però alcune criticità, sulle quali è necessario lavorare in collaborazione con le forze dell’ordine.

Nonostante la tendenza positiva, infatti, nel 2023 è cresciuto il numero di persone arrestate: 140 contro le 113 del 2022, con un +23.89% in un anno. Confortante, invece, il dato riguardante i delitti denunciati, pari a 4054 rispetto ai 4380 dell’anno precedente, con un -7,44%. Diminuisce del 13,60% anche il numero di persone denunciate: 1423 contro le 1647 del 2022. Infine, in diminuzione anche il numero dei reati scoperti, che da 1760 sono passati a 1423 nell’anno appena concluso.

La Prefettura evidenzia una significativa diminuzione dei reati di tipo predatorio: per quanto riguarda i furti, infatti, si registra un -23,87% totale, con un -31% dei furti nelle abitazioni e -41% negli esercizi commerciali. In aumento, invece, le truffe e le frodi informatiche, cresciute del 10,20%. Incremento anche degli atti persecutori – 24 rispetto ai 14 del 2022 – un dato che si traduce nell’aumento di litigiosità e violenza nelle famiglie e nelle relazioni sociali.

Ciò evidenzia la necessità di promuovere anche in questo territorio un'attività di prevenzione di più ampio respiro, che non coinvolga solo le Forze dell'Ordine ma la società civile nel suo insieme. Il fenomeno è, quindi, costantemente attenzionato, nell'ottica di individuare iniziative

più incisive.

Il Prefetto nell'esprimere apprezzamento per i risultati raggiunti - ha elogiato il lavoro compiuto da tutti gli organi di polizia operanti sul territorio, sottolineando comunque la necessità di mantenere alti i livelli di monitoraggio e vigilanza con servizi mirati e ad alta visibilità, in chiave preventiva e di controllo, prestando particolare attenzione alle aree più esposte a fenomeni di illegalità.