L'Ornavassese resta in vetta. Al Vogogna il derby col Piedimulera

Moscardini (11 gol), Elca (9). Sono i due bomber a firmare il pari (1-1) tra Trecate e Ornavassese. Un punto che fa classifica per l’Ornavassese che resta in vetta con un solo punto di distacco sui novaresi.

Che fosse partita delicata lo si era capito e forse il pari fa più comodo ai neri che restano in vetta e superano uno ostacolo da 90. Lipari sorride perché ormai ha recuperato anche Elca che è tanta roba per questo finale di campionato dove ormai la corsa per il titolo pare ristretta a queste due formazioni.

In terra ossolana domenica positiva per il Vogogna che vince a Piedimulera (2-1). I biancoverdi arrivavano da una serie di risultati negativi ed un altro scivolone sarebbe pesato troppo. Vittoria firmata da Valci e Moggio, mentre il Piedimulera sfrutta un’autorete degli ospiti e mastica amaro per il paro di Garda nel finale.

Brodino in casa Virtus. L’anticipo di sabato sera finisce 2 a 2. Per il Villa in rete Palfini e Pasin, per il Bagnella Micheletti e Scaramozza (un ex).

Cade la Varzese a Novara. La Union piega gli ossolani che vendono cara la pelle ma portano a casa zero punti.

Situazione che si fa critica per il Crodo. Era opposto al fanalino Comignago ma non va oltre un pari (1-1) penalizzante. In vantaggio gli ospiti su un rigore alquanto dubbio, poi il pari di Forni, ma ai rossoverdi manca almeno un rigore sacrosanto.

Lo scontro cusiano sorride all’Agrano. Il 2 – 0 finale porta la truppa di Lopardo a pari in classifica dello sconfitto Gravellona. Granata in gol con Finetti e Piana.

E’ 1 a 1 anche tra Cannobiese e Carpignano. Per l’undici di Livorno va in gol Laratta.

Risultati. Trecate-Ornavassese 1-1; Unione Novara – Varzese 1-0; Piedimulera – Vogogna 1-2; Cannobiese- Carpignano 1-1; Crodo-Comignago 1-1; Virtus Villa-Bagnella 2-2; Agrano-Gravellona 2-0; Sizzano-Pernatese 2-1.