Zero-20-32: presentato il nuovo progetto di cooperazione tra medici

Sabato 3 febbraio si è tenuto, nel Collegio Rosmini di Domodossola, un importante incontro sulla comunicazione sanitaria.

Alcuni fra i più conosciuti clinici italiani ed il più grande esperto della comunicazione, il Professor Aldo Grasso, si sono confrontati durante la Tavola Rotonda che aveva per titolo "Nuova comunicazione per la prevenzione sanitaria" organizzata dalla cooperativa di medici specialisti Pediacoop per presentare un nuovo progetto di telemedicina protettiva ideato dall'associazione scientifica Zero-20-32 nata per proteggere la salute orale dei bambini dalla nascita.

Il famoso emato-oncologo Momcilo Jancovich ha ricordato l'importanza della salute orale nei pazienti pediatri oncologici, il Professor Marco Klinger, Chirurgo Plastico, si è soffermato sulla necessità di un'intercettazione precoce delle anomalie di crescita nel bambino per garantire l'armonia del volto, Piero Montorsi, Ordinario di Cardiologia dell'università di Milano presso il Centro Cardiologico Monzino ha ricordato l'importanza di uno "stile di vita" protettivo a partire dall'infanzia mentre la Professoressa Laura Strohmenger ha parlato degli aspetti epidemiologici della malattia dentale nei bambini.

"Regole d'oro non esistono", precisa il Professor Grasso dopo aver fatto una lezione magistrale sui cambiamenti antropologici delle nuove generazioni, tuttavia ha fornito il consiglio che "il contenuto è più importante della forma, nella comunicazione": e il contenuto è presente nel progetto di Zero-20-32, illustrato dal Dottor Maurizio Rosmarini, che prevede la formazione di un gruppo di pediatri e di odontopediatri, in sintonia fra di loro che, a partire dal prossimo autunno, forniranno ai bambini di 3 anni un supporto telematico per proteggere i loro denti dalla carie.

“La carie è la malattia più diffusa nell'infanzia e la più incurabile, come dimostra la percentuale di bambini in età prescolare che tutt'oggi ne sono colpiti", dice Rosmarini "ma è anche la malattia più facilmente evitabile". Un corretto stile di vita è dunque la "ricetta ideale" per

tutti i clinici presenti a Domodossola ed i consigli del Professor Grasso ci si augura servano ad una comunicazione più capillare.

La cooperativa Pediacoop, che ha organizzato l'evento, ha assicurato, attraverso il suo Presidente Dottor Fabrizio Comaita, che questo è il primo di una serie di incontri a carattere Scientifico. "La presenza dei medici a gettone su tutto il territorio nazionale", ha detto Comaita "è una realtà con cui dobbiamo confrontarci perché, se non ci fossero, moltissimi presidi sanitari andrebbero chiusi con i conseguenti disagi. L'obiettivo della nostra cooperativa che annovera più di 800 medici soci - precisa il Dottor Comaita - è quello di omologare tutti i nostri

specialisti fornendo loro i più attuali strumenti di conoscenza per la loro costante formazione e aggiornamento: l'incontro di oggi con le Eccellenze scientifico-culturali presenti è il primo esempio. Infatti, a questo evento seguirà una scuola per medici ed odontoiatri “Saper fare in salute orale, che si svolgerà a Baveno dall’11 al 14 aprile 2024, organizzato dalla Società Italiana Medici Pediatri (SIMPE).