Fiom Cgil torna ad essere il primo sindacato alla Travi e Profilati

A distanza di anni la Fiom Cgil ritorna ad essere il primo sindacato alla Travi e Profilati di Pallanzeno. Si è infatti chiuso nella mattinata del 7 febbraio lo spoglio delle schede elettorali che sanciscono 2 seggi su 4 alla Fiom Cgil che risulta essere il sindacato più votato e di cui il delegato eletto nel collegio operai, Balducci Cesare, il lavoratore che ha conquistato in assoluto il maggior numero di preferenze.

Assieme a Balducci che conquista anche il seggio Rls, viene eletto per la Fiom Cgil Marino Alessandro. Ora, assieme al resto della Rsu eletta, ci aspetta un intenso lavoro per garantire e qualificare l'occupazione e la continuità produttiva nel sito di Pallanzeno.

La TPP per la Fiom CGIL è un'azienda strategica e fondamentale per il territorio Ossolano e con serietà e perseveranza continueremo a fare la nostra parte per il bene dei Lavoratori e del territorio. Un ringraziamento particolare va a tutti i candidati ed anche ai componenti della Rsu Fiom uscente ed al gruppo dirigente Fiom della TPP nel suo complesso, per aver svolto la propria attività sindacale degli ultimi tre anni in un contesto particolarmente inedito e complicato.

E adesso, buon lavoro e avanti tutta.

Marco Marceddu segretario generale Fiom CGIL Novara VCO