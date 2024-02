Seconda Categoria, Fondotoce e Romagnano non sanno più vincere

Seconda giornata di ritorno del campionato di Seconda Categoria e per la seconda volta le due capolista pareggiano entrambe, proseguendo a rilento la loro marcia a braccetto.

Il Fondotoce può essere soddisfatto del suo punto, dato che era impegnato sul difficile campo del Riviera d’Orta, la terza forza del campionato: i neroverdi vanno sotto nella ripresa, ma a dieci minuti dal termine raddrizzano l’incontro grazie alla rete di Valente.

Il Romagnano viene invece fermato dal Fomarco, che la domenica precedente aveva già costretto al pari il Fondotoce. I biancoverdi di Piccinini hanno perso il bomber Primatesta durante la pausa invernale, ma ecco arrivare un altro grande bomber “stagionato”: si tratta di Simone Soncini, che dopo 12 minuti lascia già il segno e costringe gli ospiti a inseguire. I granata non si perdono d’animo, pareggiano alla mezzora e in avvio di ripresa il sorpasso è cosa fatta: sembra finita, ma a un quarto d’ora dal triplice fischio Gjeci segna la rete del definitivo 2-2.

Le inseguitrici non approfittano dal ritmo lento delle due prime: il Riviera d’Orta come detto ha pareggiato, e il Borgoticino ha fatto ancora peggio perdendo a Casale Corte Cerro: i cusiani segnano un rigore con Casorati a otto minuti dal termine e ottengono tre punti che vogliono dire quinto posto.

Pareggio esterno per il Cireggio, che a San Maurizio va in vantaggio con Corbetta, subisce il sorpasso dei padroni di casa (che sbagliano anche un rigore) e pareggia nel finale con Moscattini.

Atteso derby ossolano tra Pro Vigezzo e Crevolese. Partita che non delude le attese. Il gol del solito Malvicini permette ai gialloblù di chiudere avanti la prima frazione, ma nella ripresa la reazione della Pro è veemente: Piraglia, Balassi e Bonacina vanno in rete nel giro di un quarto d’ora e chiudono di fatto il match. Inutile il gol di Korelic nel recupero. I vigezzini vincono e agganciano la stessa Crevolese al sesto posto.

Successo importante per la Voluntas Suna, che ospitava l’Armeno, ultimo in classifica ma in netta crescita nell’ultimo periodo. Per i granata verbanesi doppietta di Peroni e rete di Schulte.

I risultati del girone A:

Casale Corte Cerro - Borgoticino 1 - 0; Voluntas Suna - Armeno 3 - 2; San Maurizio - Cireggio 2 - 2; Riviera D'Orta - Fondotoce 1 - 1; Fomarco Don Bosco Pievese - Romagnano 2 - 2; Maggiora - Castellettese 1 - 4; ProVigezzo - Crevolese 3 - 2

Classifica:

Fondotoce, Romagnano30 –Riviera d’Orta 27 -Borgoticino 26-Casale Corte Cerro 21 - Crevolese, Pro Vigezzo,Castellettese 20 - Voluntas Suna, Cireggio 18 - Maggiora17 - Fomarco16 - San Maurizio 14- Armeno 10