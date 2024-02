Terza Categoria, alla Pregliese il derby ossolano con la Mergozzese

Vincono tutte le prime (eccetto il Suno), perdono tutte le altre: è questo il riassunto del turno didomenica della Terza Categoria VCO.

La capolista Oleggio Castello vince il big match contro il Suno, mentre il Gargallo non ha pietà del Verbania Olympia (rete della bandiera verbanese di Preite).

Al terzo posto si confermano gli altri verbanesi dell’Esio, che grazie alla rete di Carlucci hanno la meglio su un ostico Montecrestese. Un punto sotto veleggia il Dormelletto, squadra molto in forma che si sbarazza agevolmente del Montebuglio in trasferta: per i cusiani rete di Cerutti su rigore nel recupero.

Bella vittoria della Pregliese nel derby contro la Mergozzese, una gara spigolosa come da tradizione dei derby ossolani. I ragazzi di Masoero vanno subito in vantaggio con Brunetti su punizione, poi a metà ripresa chiudono i conti grazie alla rete di Cartellà.

Turno di riposo per il Gattico Veruno.

In risultati della Terza Categoria VCO:

Montebuglio - Dormelletto 1 - 4; Mergozzese - Pregliese 0 - 2; Gargallo - Verbania Olympia 6 - 1; Oleggio Castello - Suno 1 - 0; Esio - Montecrestese 1 - 0

Classifica:

Oleggio Castello 29 - Gargallo 26 - Esio 25 -Dormelletto 24 – Suno 22 –Pregliese 18 - Montecrestese15– Mergozzese 13-Montebuglio6 -Gattico Veruno5 –Verbania Olympia 1