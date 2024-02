Il Castello di Vogogna riapre le porte ai visitatori

Dopo il consueto periodo di chiusura invernale, il Museo del Castello Visconteo di Vogogna riapre le porte al pubblico a partire da sabato 10 febbraio.

Il castello rimarrà aperto tutti i sabati e le domeniche, oltre che nei giorni festivi e durante i ponti, dalle 10.00 alle 17.00, con ultimo ingresso alle 16.30.

Acquistando il biglietto d’ingresso è possibile visitare gli interni del castello, i giardini racchiusi nella cinta muraria e le diverse mostre presenti all’interno del museo. Attualmente, al piano terra è allestita l’esposizione “Nel mondo dei Celti. L'Ossola preromana e la Testa di Dresio”; al primo piano, invece, la mostra “Tempo di Lupi” curata dal Parco Nazionale Val Grande. Salendo al secondo piano si accede alle due torri: la più antica ospita una mostra dedicata alla ricostruzione di ordigni bellici di Leonardo Da Vinci, e quella panoramica le carceri e la mostra sulla Battaglia di Crevola, con accesso fino al piano delle merlature da dove si gode di una bellissima vista sull'intera Valle e sul borgo medievale sottostante, annoverato tra i Borghi più belli d'Italia e le Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano.

Per il 2024, ACOI (associazione culturale Ossola inferiore) ha in programma anche l’allestimento di una nuova sezione archeologica, nella quale saranno esposti reperti medievali provenienti dal castello di Vogogna e rinvenuti durante gli scavi e i restauri effettuati tra la fine degli anni ’90 e i primi anni Duemila. I reperti sono attualmente conservati ai Musei Reali di Torino, e sono stati catalogati, studiati e restaurati. Ora sono finalmente pronti a tornare nel luogo in cui sono stati ritrovati per essere esposti al pubblico. L’inaugurazione dell’esposizione coincide con un anno molto importante per ACOI: quello dei 30 anni dalla sua istituzione, avvenuta nel 1994.

Il biglietto, che comprende la visita al museo e alle mostre, ha un costo di 5 euro. Per gli studenti, i gruppi superiori a 10 persone e gli iscritti al Fai c’è una riduzione a 4 euro, mentre il costo è di 3 euro per i gruppi scolastici. L’ingresso è gratuito, invece, per i residenti a Vogogna e per i possessori di abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta. Le visite possono essere autonome o guidate; queste ultime devono avere un minimo di 5 persone e un massimo di 20, con un costo aggiuntivo. È possibile anche prenotare una visita guidata fuori dai giorni e dagli orari di apertura per gruppi superiori a 10 persone. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3517578688 o l’indirizzo castellodivogogna@gmail.com.