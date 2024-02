Le persone che si informano sul costo autospurgo praticamente sono persone che magari hanno già sentito parlare di questo servizio e di queste imprese soprattutto e magari ne hanno parlato con delle persone vicine che possono essere familiari, possono essere degli amici, possono essere dei colleghi di lavoro e magari per esempio hanno scoperto che intanto si parla di imprese che operano h24 tutto l'anno e poi è chiaro che ci si vuole concentrare su quanto si va a spendere.

Rispetto a questo basterà parlarne con le varie imprese e soprattutto le persone che vivono nelle grandi città non avranno nessuna nessun problema perché ce ne stanno tantissime di queste imprese e anzi avranno anche la possibilità di confrontare le tariffe e di confrontare la qualità del servizio e in poche parole avranno la possibilità di sperimentare prima di decidere a chi affidarsi e prima di decidere quale sarà l'impresa di spurghi che diventerà un'impresa di riferimento.

Per quanto riguarda i motivi per i quali potremmo avere l'intenzione di contattare un'impresa in quel settore gli esempi non finirebbero mai ed è chiaro che in queste circostanze si potrebbe parlare di pozzetti neri o di fosse biologiche e della loro manutenzione e della loro pulizia e se ne parla perché è uno dei servizi più richiesti.

Se ci riferiamo ad una fossa biologica sempre dobbiamo ricordarci che la stessa serve ad accogliere gli scarichi dei nostri WC e dei nostri lavabi e lo fa al posto della rete fognaria con la quale noi non ci siamo potuti allacciare e quindi poi all'interno ci sono i rifiuti liquidi e parliamo di acque reflue che vanno gestite.

Significa che noi poi dobbiamo contattare questi tecnici e farli venire per un sopralluogo perché poi dovranno occuparsi della manutenzione della fossa biologica e dovranno soprattutto occuparsi di svuotarla di tanto in tanto per evitare che la stessa poi possa rischiare di esondare con tutti i pericoli e i rischi del caso per quanto riguarda l'ecosistema e la tutela della salute pubblica.

Per telefono non è sempre possibile farsi redigere un preventivo molto preciso





Quando si parla di interventi come questi che riguardano gli spurghi e in realtà sarebbe la stessa cosa anche se stessimo parlando di un intervento che riguarda la manutenzione di una caldaia, per esempio, le persone spesso e volentieri vorrebbero avere dei preventivi precisi per telefono perché sono in ansia e alla fine è sempre quella che fa la differenza,

Magari nel caso specifico possono essere persone che hanno dei problemi con la fossa biologica e non sanno quanto andrebbero a spendere e quindi vorrebbero per telefono avere un'idea.

In realtà se si accontentassero di un preventivo approssimativo che potrebbe includere anche il costo di chiamata non ci sono problemi perché per telefono lo possono ottenere.

Però devono avere la consapevolezza, e devono essere le imprese a ricordarlo, chiaramente che comunque poi di persona il preventivo potrebbe cambiare se per esempio quella fossa biologica ha dei problemi dei quali il cliente ne ignorava l’esistenza.