Ci sono molte città italiane che, seppur hanno una forte densità di popolazione, si impegnano ad avere anche spazi molto grandi di zone Verdi, ed è una cosa che non succede in tutto il mondo.

in Italia Invece per fortuna esistono aziende esperte per quanto riguarda la progettazione Giardini, nonché la manutenzione che consentono quindi di farci vedere una bella vista nel momento in cui giriamo tante strade e vediamo dei cortili interni molto curati, dove ci sono dei giardini che spuntano, nonché facciate di palazzi addobbate per intero di fiori e piante rampicanti.

Il problema è che spesso le persone, nel momento in cui hanno questa grande possibilità e questo grande privilegio di avere un ambiente esterno così bello da vedere dal punto di vista della vegetazione, e con tutti i vantaggi che ne sappiamo, sottovaluteranno la difficoltà di prendersene cura.

Questa è una cosa che non va bene soprattutto in considerazione del fatto che le città sono sempre più calde per via del cambiamento climatico: ed ecco perché, nel momento in cui il sole picchia duro, a maggior ragione bisognerà curare le piante, soprattutto se si parla di periodi di siccità quando i giardini sono molto esposti e poco riparati al sole, e comunque appunto piove poco.

Per fortuna come dicevamo che esistono delle realtà che vengono contattate da queste persone che comunque ci tengono anche per un discorso di credibilità e di immagine ad avere sempre delle residenze con delle aree verdi assolutamente degne di nota, anche se magari sono piccole, tenendo presente che comunque si può dire che ormai un giardino seppur piccolo può essere alla portata di quasi tutti e quindi anche di quelle persone che vogliono risparmiare dal punto di vista economico.

Infatti basterà parlare con un progettista e mettere dentro il progetto stesso alcuni tipi di piante, sviluppando così un giardino che non sarà molto difficile da curare, e che richiede manutenzione speciale da parte dell'azienda una volta ogni tanto.





Accordi da prendere con chi progetta il giardino

Ovviamente in questo articolo stiamo facendo considerazioni generiche perché comunque sarà indispensabile organizzare un colloquio pianificatore col tecnico professionista per riuscire a comprendere come bisogna muoversi per lo specifico caso.

Infatti sarà fondamentale, prima dell’appuntamento e del sopralluogo sul proprio teorico giardino con progettista e giardiniere che lavorano nelle aziende, avere un po' le idee chiare sul tipo di area verde che si vuole far sviluppare e che si desidera ottenere, perché per esempio sono molti le possibilità in quanto potremmo acquistare il prato, oppure avere un sistema di irrigazione progettato ad hoc o ancora avere il tipo di piante che preferiamo. e se possibile gestirle dentro un contesto volumetrico e climatico. Anche se molto dipenderà dall'esposizione del giardino.

Per quanto riguarda la manutenzione ci saranno sicuramente persone che si impegneranno molto di più perché hanno voglia e tempo per riuscire in questa impresa, dovendo imparare delle cose, ed essendo anche appagate.

Mentre c'è chi preferirà affidarsi in maniera totale e delegare agli esperti di un'azienda specializzata nella progettazione e manutenzione giardini.