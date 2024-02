"Parliamo il dialetto e non facciamolo morire" FOTO

"Continuiamo a parlare il dialetto, non facciamolo morire e diffondiamolo anche tra i giovani": l'invito è arrivato da Giovanni Polli, esperto di dialetti e di legislazione sulle lingue minoritarie e antiche, nel corso dell'incontro organizzato dalla Pro Loco di Domodossola in una Cappella Mellerio gremita. Tantissimo il pubblico, anche tanti i giovani, che hanno ascoltato Polli spiegare quanto sia importante rivendicare l'orgoglio del nostro dialetto.

Silvano Ragozza e Daniela Borri hanno poi raccontato la vita del poeta ossolano d'eccellenza, il Torototela, recitando i suoi versi più belli. "E' stato un incontro molto partecipato - dice Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco - e ci fa piacere aver visto anche tanti giovani, segno che l'argomento è interessante anche per loro".

La Pro Loco di Domodossola è ora al lavoro per organizzare i prossimi eventi: "Il primo sarà un incontro in occasione dell'8 marzo - spiega - in cui vorremmo sensibilizzare gli uomini, e i giovani in particolare, a rivolgere pensieri delicati verso le ragazze".