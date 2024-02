I clienti tutelati della provincia del Vco vanno ad Enel Energia

Acquirente Unico (la società pubblica che compra l'energia per il mercato tutelato) ha diffuso ieri i risultati delle aste per la fornitura di elettricità agli utenti non vulnerabili che dal primo luglio usciranno dalla tutela e non hanno scelto un operatore del mercato libero. In tutto 4,5 milioni di nuovo clienti da distribuire ad alcune delle più quotate società.

Le aste hanno visto assegnare 7 aree ad Enel Energia, 7 a Hera, 4 a Edison Energia, 3 a Illumia, 2 ad A2A, 2 a Iren, 1 a Eon.

L’operazione porta questi clienti ad essere ''spostati'' sul Servizio a tutele graduali. Nella tabella pubblicata sul sito di Acquirente Unico risulta che gli utenti del Verbano Cusio Ossola diverranno clienti di Enel Energia spa.