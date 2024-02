Psicologo delle cure primarie, Icardi: "Valutiamo di garantire prosecuzione fino a fine 2024"

La Regione Piemonte al lavoro per garantire la prosecuzione, almeno fino alla fine del 2024, dello "Psicologo delle cure primarie". A chiarirlo l'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, rispondendo al consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti.

Quasi 3mila pazienti

Nel 2023 è stato avviato, per la prima ed unica volta in Italia, questo progetto sperimentale che ha permesso ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta di avviare collaborazioni più strutturate con gli psicologi/psicoterapeuti presenti sul territorio. Nell'anno passato, come ricorda Riva Vercellotti, sono stati presi in carico "2.963 pazienti, con un numero di prestazioni pari a 15.734".

I finanziamenti dedicati al primo anno di "Psicologo delle cure primarie" si concluderanno a febbraio 2024, nonostante siano già stati calendarizzati appuntamenti per tutto il primo semestre 2024.

Prosecuzione del progetto

"La Giunta - ha replicato l'assessore Icardi - sta verificando la possibilità di garantirne la prosecuzione del progetto almeno fino alla fine dell’anno 2024". "La collaborazione con l'Ordine degli Psicologi e l'Università di Torino - ha aggiunto - ci permetterà di acquisire ulteriori informazioni circa la tipologia di pazienti che giungono ai servizi di territorio, per migliorare la programmazione territoriale del supporto di tipo psicologico".