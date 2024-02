Csi: vincono tutte le prime

Lo scorso weekend si è giocata la seconda giornata di ritorno dei campionati Open B, mentre i campionati Open A sono ancora fermi.Nel girone B1, Atletico Coggia e Massino Visconti non fanno sconti e proseguono la loro marcia in vetta. Si stacca il S.Anna, sconfitto e superato dalla Virtus Crusinallo.

Nel girone B2 la capolistaTraffiumevince a Megolo come da pronostico, non facile invece il successo del Bar Mood sulla U.S.Villadossola, che dapprima rimonta tre gol di svantaggio, poi deve cedere nel finale. Cade anche l’Old Omegna, sconfitto a domicilio dal Paulon Stresa, che raggiunge i cusiani in terza posizione.

Tutti i risultati e le classifiche dei gironi del VCO:

Campionato Open B – Giornata15:

RISULTATI GIRONE B1 : Pettenasco -Astroflor F.C. 3-3; Gs Fondotoce - Arcadias 3-0; Virtus Crusinallo - Quarna 6-4; Rapid Pogno - Herculaneum Iselle 2-4; Porki'S Trobaso - Atletico Coggia 1-4; As Massino Visconti - S. Anna 5-1; Riposa: Boca Cusio

CLASSIFICA GIRONE B1 : Atletico Coggia 35; As Massino Visconti 32; Virtus Crusinallo 1905 28; S. Anna 26; Asd Herculaneum Iselle 23; Quarna 22; Astroflor F.C. 20; A.S.D. Pettenasco Calcio 17; Arcadias 15; Gs Fondotoce 13; Porki'S Trobaso 10; Boca Cusio 9; Rapid Pogno 6

RISULTATI GIRONE B2 : Real Migianda - Inter Iselle 9-1; Bar Mood - U.S. Villadossola 4-3; Megolo Calcio - Traffiume 1-3; Old Omegna Csi - Paulon Stresa 2-4; F.C. Bracchio - NosereMerc. 07/02; F. Saletti Traffiume - Rio Cannero 5-7; Riposa: Sangiorgese