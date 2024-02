Io Lavoro arriva nel Vco: "Abbiamo tante eccellenze e opportunità"

Più di millecinquecento offerte di lavoro, una cinquantina di stand di aziende di tutto il territorio e di tutti i settori. E anche le scuole presenti: la tappa al palasport di Gravellona Toce di Io Lavoro, promosso da Agenzia Piemonte Lavoro, ha avuto un grande successo.

Tantissime le persone che hanno raggiunto la struttura polivalente: presente l'assessore regionale Elena Chiorino. “La Regione - le sue parole - crede fortemente in questa iniziativa itinerante, che abbiamo deciso di portare nei vari territori. Il Vco ha tante eccellenze, tante opportunità, e questa è una occasione perfetta per mettere in contatto in maniera seria e diretta chi offre lavoro e chi lo cerca”. Soddisfatto il sindaco di Gravellona Gianni Morandi: “Un bell'evento, in una struttura che si conferma avere molte funzionalità come il nuovo palasport”.