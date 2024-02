Riprende il campionato della Pediacoop h24 Domo

Dopo due settimane di pausa, sabato 10 febbraio alle ore 18.00 al Palaraccagni riprenderà il campionato della Pediacoop h24 Domo, impegnata nella prima gara del girone di ritorno. Il cammino dei domesi si era infatti concluso domenica 21 gennaio con una bellissima vittoria sul volley Lasalliano Torino che aveva permesso alla squadra di De Vito di chiudere prima in classifica al giro di boa e aggiudicarsi il titolo di campione d'inverno. Successivamente il campionato si è fermato per un paio di week-end per permettere lo svolgimento delle semifinali e finali di Coppa Piemonte.

Domodossola ha sfruttato questa pausa per lavorare intensamente dal punto di vista fisico. La stagione infatti si prospetta ancora molto lunga, con un finale in crescendo se si considerano i play-off a maggio (dati ormai per certi). Sicuramente il girone di ritorno sarà sulla carta più duro rispetto quello di andata. Tutti gli scontri diretti contro seconda, terza e quarta della classe Domo li dovrà disputare in trasferta. Non sarà quindi né facile né scontato mantenere l'attuale posizione in classifica. Come detto all'inizio, Domodossola tornerà in campo in casa occasionalmente di sabato 10/02 ore 18.00 al Palaraccagni, contro il fanalino di coda Alto Canavese.