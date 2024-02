Promozione, domenica il derby Omegna-Baveno

È tempo di derby in Promozione:al “Liberazione” di Omegna arriva il Baveno di mister Sottini. La corazzata biancoblù sta attraversando un ottimo momento di forma, ed è tornata prepotentemente in corsa per il primo posto, traguardo che un mese fa sembrava una lontana chimera. L'Omegna, guidata da Fusè, deve invece riscattare il pesante ko di domenica scorsa contro la Valdilana Biogliese e dimostrare che si è trattato della classica giornata storta, all’interno di un campionato sin qui da incorniciare. All’andata finì 1-1.

Gara molto importante per il Feriolo, che ospita una diretta concorrente per la salvezza. Al “Galli” arriva la Valdilana Biogliese, matricola che alla fine del girone di andata sembrava spacciata, ma che ha inanellato due vittorie consecutive nelle ultime due uscite, permettendosi il lusso di strapazzare l’Omegna nel turno precedente.Buon periodo di forma anche per il Feriolo, reduce dalla vittoria di Biella e in serie positiva da tre turni. All’andata vittoria dei biancorossi per 1-0.

La Juve Domo della presidente Zariani riceve al “Curotti” la Fulgor Ronco Valdengo. Gli ospiti sono sulla cresta dell’onda, le ultime due vittorie li hanno proiettati in quarta posizione, ma i ragazzi di mister Nino sono determinati a cercare la vittoria, per inseguire ancora il sogno playoff. All’andata vittoria granata per 2-1 in trasferta.

Le partite in programma:

Arona - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Dufour Varallo - Chiavazzese; Omegna - Baveno; Juventus Domo - Fulgor Ronco Valdengo; Cameri - Trino; Briga - Momo; Feriolo - Valdilana Biogliese; Casale - Valduggia