Il Rosmini maschile polo della formazione medica con Pediacoop

Il rilancio dello stabile che ospitava il collegio maschile Rosmini passa anche attraverso la sanità: i padri Rosminiani hanno infatti concesso in affitto una parte dell'edificio alla società cooperativa Pediacoop, che la sta trasformando in un polo di formazione sanitaria, con decine di medici che ogni sabato raggiungono Domodossola per partecipare ai corsi di formazione obbligatori.

"Siamo molto felici di questo accordo - spiega Fabrizio Comaita di Pediacoop - perché permette di dare nuova vita al Collegio Rosmini, ma anche di dare un diverso impulso a Domodossola, che diventa così luogo di eccellenza anche per la formazione e l'aggiornamento professionale dei medici".

Ogni sabato, infatti, le aule del Rosmini ospitano i corsi organizzati da Pediacoop, validi ai fini dell'aggiornamento professionale del personale medico, e i medici che li frequentano provengono quasi da tutta Italia. Con i suoi 850 medici associati, infatti, Pediacoop si pone come una delle realtà più importanti a livello nazionale. "La porzione del collegio Rosmini presa da noi in gestione non ha solo aule, ma anche il teatro, che vogliamo aprire alla cittadinanza con l'organizzazione di eventi, concerti e altre iniziative".