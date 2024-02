Locazione della veranda del Bar Meuble Isotta, ancora pochi giorni per le manifestazioni di interesse

Il comune di Baceno ha pubblicato un avviso per la locazione della veranda del Bar Meuble Isotta. Si tratta di un luogo molto conosciuto nel paese, che in passato è stato sede di ritrovo per numerose occasioni, come incontri, mostre ed eventi. Ora è a disposizione per l’insediamento di nuove attività commerciali.

Restano pochi giorni: l’accoglimento delle manifestazioni di interesse è aperto fino al 28 febbraio. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata del sito web del comune.