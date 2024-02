Dopo alcuni giorni di maltempo, per domenica 11 febbraio è previsto un miglioramento del meteo in montagna. Secondo Arpa, assisteremo ad un rafforzamento dei venti provenienti da nord-ovest, che porterà, insieme alla neve fresca dei giorni precedenti, alla formazione di lastroni soffici facilmente distaccabili. Per questo aumenta il rischio di valanghe, che nel nord del Piemonte sarà di grado 3-Marcato.

Arpa invita dunque gli escursionisti e gli sciatori a prestare la massima attenzione.