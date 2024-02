Nel periodo della Quaresima una raccolta di generi alimentari per famiglie in difficoltà

Per il periodo della Quaresima, la parrocchia di Domodossola, come da alcuni a anni a questa parte, organizza a partire dal Mercoledì delle Ceneri e poi ogni domenica una raccolta di generi alimentari e prodotti per l’igiene per famiglie in difficoltà.

Il 14 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, saranno raccolti prodotti per l’igiene personale, il 18 febbraio pasta e riso, il 25 olio, il 3 marzo tonno e carne in scatola, il 10 marzo legumi in scatola, il 17 zucchero e caffè e tè, il 24 passata di pomodoro e infine il 31 biscotti.

Per il Mercoledì delle Ceneri la messa sarà celebrata alle 7.15 nel santuario della Madonna della Neve e poi alle 9.00, alle 15.30 e alle 18.00 in Collegiata. Durante le celebrazioni ci sarà la benedizione e l’imposizione delle ceneri. Alle 20.45 si terrà la venerazione della Croce al Santuario della Madonna della Neve con l’imposizione delle ceneri. I sacerdoti, durante le messe, saranno disponibili per le confessioni. Alle 19.30 cena di digiuno all’oratorio con riso in bianco, pane e acqua. La parrocchia invita i fedeli a vivere insieme i tre cardini della Quaresima: preghiera, digiuno e carità.