Trenitalia, lunedì 12 febbraio sciopero nazionale

Il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper ha annunciato, per lunedì 12 febbraio, uno sciopero nazionale. I lavoratori incroceranno le braccia dalle 9.00 alle 17.00.

Consultando il sito web di Trenitalia è possibile avere informazioni in tempo reale riguardo a situazione della circolazione dei treni e sulle fasce garantite. Non sono invece previste modifiche per i treni a lunga percorrenza.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di Trenitalia, trenitaliatper.it, trenord.it o tramite l’App di Trenord, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.