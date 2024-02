Juventus Domo ko, vince il Feriolo e l'Ornavassese batte la Cannobiese

Ferme al palo Omegna e Baveno, la domenica di Promozione vede la sconfitta della Juventus Domo e la vittoria del Feriolo.

I granata ossolani perdono in casa (0-1) contro la Fulgor Valdengo mentre la formazione guidata da Pissardo batte per 1 a 0 il Valdilana. Il prezioso gol della vittoria è di Schirru.

In Prima Categoria prosegue la marcia dell’Ornavassese che piega un ostica Cannobiese (1-0, rete di Piras).

L’Agrano va ko a Comignago (1-0) mentre il Piedimulera espugna il terreno del Gravellona (2-0). Pari tra Bagnella e Crodo (2-2), mentre la Varzese capitola in casa contro il Sizzano (0-4). Ancora ujn brutto scivolone per il Villa, battuto in quel di Carpignano (2-1).